قطاع الفنون التشكيلية ينعى إبراهيم حنيطر

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر، الذي توفي أمس الجمعة، عن عمر ناهز 75 عاما.

وذكر قطاع الفنون التشكيلية في بيان صحفي: «بخالص الحزن ينعي قطاع الفنون التشكيلية وفاة الفنان القدير إبراهيم حنيطر الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة 5 مايو 2023، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

معلومات عن إبراهيم حنيطر

وإبرهيم حنيطر ولد في القاهرة يوم 26 أغسطس 1948، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الحفر والطباعة والجرافيك عام 1973م.

وحسب السيرة الذاتية المنشورة عن على الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيليةن فإن «حنيطر»، شارك في العديد من المعارض الخاصة، منها معرض شباب الحب والحرب ومعرض تشكيلة، معرض «رصاص في العقل» بدار الأوبرا المصرية، معرض «غزاة مصر، عشقًا.. طمعًا.. كرهًا» بقاعة الهناجر بالأوبرا يونيو2014، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الجماعية.

كما أسس معرض الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل، الذي أقيم بمتحف الفنون الحديثة بدار الأوبرا المصرية عام 2006، واختير قومسيورًا عامًا للمشاركة المصرية بمهرجان جابروفو في بلغاريا للعام 2007.

كما تولى مسؤولية القوميسير العام ورئيس اللجنة العليا لمعرض الإ بداعات التشكيلية الموجهة للطفل يناير 2006 ، قوميسيير الجناح المصري ببينالى جبروفو للفنون الساخرة الثامن عشر ببلغاريا 2007.