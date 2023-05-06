إصابة 4 أشخاص في مشاجرة المندرة بالإسكندرية

أصيب 4 أشخاص إثر مشاجرة المندرة في الإسكندرية بجروح وكدمات، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المواطنين بسبب استخدام أطراف المشاجرة للأسلحة البيضاء، قبل أن يتمكن رجال شرطة قسم المنتزه ثان من السيطرة عليهم.

مشاجرة المندرة في الإسكندرية

وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية عن مشاجرة المندرة في الإسكندرية، فإنه ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومصابين على كورنيش الإسكندرية في نطاق منطقة المندرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوثها بين طـرف أول تمثل في شقيقان لأحدهما معلومات جنائية، مصابان بجروح وكسور متفرقة، وطرف ثان تمثل في شخصين لهما معلومات جنائية مصابان بجروح سطحية.

تحويل أطراف مشاجرة المندرة في الإسكندرية إلى النيابة

وبالتحقيق تبين اعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل البلاغ، تطورت إلى مشاجرة تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب واستخدام الطرف الثاني عصى خشبية، ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط أطراف مشاجرة المندرة في الإسكندرية في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.