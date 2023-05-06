نشوب حريق في 9 أفدنة لمحصول القمح بالبحيرة دون إصابات (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بقرية العاشرة بمركز أبو المطامير، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حريق في محصول قمح بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد نشوب حريق داخل أرض زراعية بها محصول قمح، ملك حسن عبدالجيد إبراهيم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء والسيطرة على الحريق الذي أسفر عن احتراق 9 أفدنة قمح، وحرر محضر بالواقعة، ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية.