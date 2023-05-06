كل ما تريد معرفته عن ميدالية تتويج تشارلز ملكا.. لمن سيتم منحها؟

أهمية كبيرة منحت لميدالية التتويج التذكارية في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ذلك الحفل الذي جعل عيون العالم تتجه نجو المملكة المتحدة وتحديدا لندن، حيث يتوج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا ملكا لبريطانيا.

ميدالية تتويج الملك تشارلز

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ الميدالية التذكارية للتتويج، وتساءل الكثيرون حول من سيتم منحهم هذه الميداليات، والإجابة جاءت من الحكومة البريطانية بأنه من المقرر منحها للعديد من الأشخاص المؤثرين في هذه الحقبة من التاريخ.

ونرصد خلال النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن ميدالية تتويج تشارلز الثالث ملكا، وفقًا لموقع «رويال» البريطاني، على النحو التالي:

لمن تمنح ميدالية تتويج تشارلز

- هذه الميدالية صنع منها مئات الآلاف.

- وهي ميدالية باللون الفضي مصنوعة من معدن النيكل.

- تعمل بمثابة تذكير بالجزء المهم الذي لعبه كل شخص في هذه اللحظة من التاريخ.

- سيتم منح الميدالية لأكثر من 400 ألف قام الواحد منهم بأي جهد في التنصيب.

- سيشمل أفراد القوات البريطانية المسلحة والشرطة والإطفاء وخدمات الطوارئ والسجون وغيرها الكثير.

- وتم إنتاج أول ميدالية في عام 1603.

- ومنحت الميدالية حنيها بمناسبة تتويج الملك جيمس الأول.

وفي طقوس مهيبة بدأ حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا منذ قليل، في أجواء وتقاليد تعود لقرون مضت، ووصل تشارلز إلى قصر باكنجهام، ثم انتقل منه إلى كنيسة وستمنستر في لندن، في تمام الساعة 6.30 بتوقيت غرينتش، كما بدأت الموسيقى بعد ذلك.