عروض جوية وتأمين ضخم بالتزامن مع حفل تتويج تشارلز الثالث

قال محسن حسني، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من لندن، إنَّ مراسم الاحتفال الرسمية بدأت بخروج عددًا من الأشخاص التابعين لسلاح الفرسان، فضلًا عن قيام سلاح الخيّالة الملكي بأداء عروض عسكرية مُختلفة بالأزياء الرسمية الخاصة بمراسم الاحتفال، ويصنف الجمهور على جانبي شوارع قصر باكنجهام استعدادًا لخروج الموكب الملكي إلى كنيسة ويستمنيسر، كما ستشهد سماء لندن عروضًا جوية، ضمن مراسم التتويج.

أضاف «حسني»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه تمّ وضع العديد من شاشات العرض الكبرى في العاصمة البريطانية، من أجل نقل مراسم التتويج بشكل مباشر؛ فضلا عن تفادي حدوث تكدس لدى الجماهير الراغبة في مشاهدة هذه المراسم.

تأمين كبير بالشوارع المؤدية إلى القصر

وتابع أن هناك تأمينًا كبيرًا بمحيط الشوارع المؤدية إلى القصر وأماكن إقامة وفود الدول القادمة لحضور مراسم التتويج.

وتضمنت المراسم موكبًا كبيرًا بعربة «اليوبيل الماسي» تجرها 6 خيول، محفوفة بصفين من الجماهير، إذ سار حتى ميدان «ترافالجار»، وعبر «وايت خول» وحي الوزارات، قبل الوصول للكنيسة.

ويُتوّج تشارلز وقرينته بوضع رئيس أساقفة كانتربري تاج القديس إدوارد على رأس الملك الجديد، ثم يُغادر تشارلز الكنيسة مُرتديًا رداء جدّه جورج السادس.