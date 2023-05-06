أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 في محافظة أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط، أسعار أجرة الجديدة للمواصلات داخل مدينة أسيوط وباقي المراكز، والتعريفة الجديدة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار جنيه واحد.

تعريفة التاكسي والسيرفيس بمدينة أسيوط

- التاكسي بمدينة أسيوط 9 جنيهات

- السيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.50 جنيهًا

- سيرفيس مدينة أسيوط الجديدة 5 جنيهات

- سيرفيس مدينة ناصر (الهضبة) 3 جنيهات

تعريفة مدينة أسيوط ومراكزها

- مدينة أسيوط - مركز ديروط 13 جنيهات

- مدينة أسيوط - مركز القوصية 10 جنيهات

- مدينة أسيوط - مركز منفلوط 5.50 جنيه.

- مدينة أسيوط - مركز أبوتيح 5.50 جنيه.

- مدينة أسيوط - مركز صدفا 8 جنيهات.

- مدينة أسيوط - مركز الغنايم 9 جنيهات.

- مدينة أسيوط - ساحل سليم 5.50 جنيه.

- مدينة أسيوط - مركز البداري 8 جنيهات.

- مدينة أسيوط - مركز أبنوب 4.50 جنيه.

- مدينة أسيوط - مركز الفتح 3 جنيهات.

تعريفة محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى

123.50 جنيه لمحافظة القاهرة، 20 جنيها لمركز ملوي بالمنيا، 28 جنيهًا للمنيا، 10 جنيهات لمركز طما، 15.50 جنيهًا لطهطا، 27 جنيهًا لسوهاج، 43.50 جنيه للبلينا، 42 جنيها لجرجا، 43.50 جنيه لدار السلام، 49 جنيهًا للوادي الجديد، 54 جنيهًا لنجع حمادي، 61 جنيهًا لقنا، 112 جنيهًا للغردقة.

تشديدات محافظ أسيوط

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال بيان له على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

خطوط ساخنة للشكاوي

وأوضح اللواء عصام سعد، أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.