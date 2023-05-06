«مياه أسيوط» تنتهي من تدريب فرق الطوارئ في مجال السلامة والصحة المهنية

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريبات عملية بمركز السلامة والصحة المهنية بالديوان العام بالشركة بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة، للارتقاء بالكفاءة المهنية لأفراد فرق الطوارئ بمناطق الشركة المختلفة، تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية في مواجهة أي أخطار في بيئة العمل.

حماية العنصر البشري

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الهدف من تلك الدورات هو حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بها، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي.

تسريب غاز الكلور

وتابع أن الدورة تشمل التعامل السليم مع حالات تسريب غاز الكلور الذي قد يحدث بصورة مفاجئة في أي محطة من المحطات التابعة للشركة وكيفية التعامل أيضا مع الأماكن المغلقة والمحصورة.

البرنامج التدريبي

وأضاف رئيس الشركة، أنه ضمن الخطة الداخلية للشركة، من المقرر عقد مسابقة بين المتدربين بنهاية البرنامج التدريبي الذي يضم كل المناطق، حرصا على نجاح فعاليات مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث»، وتحفيزا لهؤلاء المتدربين على تلقي كافة التدريبات النظرية والعملية بمزيد من الجدية والاهتمام لما لها من شأن في إثراء مهاراتهم وقدراهم المهنية.