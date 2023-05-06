مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم دراجتين ناريتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة طالب وآخر مصاب، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة إسلام إبراهيم عاطف، 21 سنة، طالب مقيم وادي النطرون، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصاب

كما أسفر الحادث عن إصابة السيد محمد الباز، 21 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.