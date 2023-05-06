إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بحي الزهور ببورسعيد

أصيب شخصان في انقلاب دراجة نارية اليوم، بمنطقة الصفا بحي الزهور ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، محمد السيد عباس 25 سنة، والسيد صبيح صبيح إبراهيم 22 سنة، مصابان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية تسير بسرعة جنونية يقودها السيد صبيح ومعه المصاب الثاني محمد عباس انقلبت بهما، ما أسفر عن إصابتهما.

لجنة لبحث أسباب الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.