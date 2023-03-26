إصابة شابين صدمتهما سيارة مسرعة في «شباب الخريجين» ببورسعيد

أصيب شابان صباح اليوم صدمتهما سيارة مسرعة أثناء مرورهما بالشارع بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي في بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور حسن مصطفى عبد القادر 25 سنة، وأحمد محمد توفيق 28 سنة، مصابان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

سيارة مسرعة صدمت الشابين

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة مسرعة صدمت الشابين أثناء مرورهما بالشارع بمنطقة شباب الخريجين بمساكن بنك الإسكان في حي الضواحي، وتم ضبط قائد السيارة واستكمال التحريات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.