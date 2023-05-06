حبس عاطلين 15 يوما لضبطهما بدولاب مخدرات في فايد بالإسماعيلية

أمر المستشار عمرو جميل، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بكميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة والأسلحة النارية بدائرة مركز فايد.

وباشرت نيابة فايد الجزئية في الإسماعيلية التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهما وبحيازتهما كمية من الحشيش والشابو والهيدرو والهيروين وأسلحة نارية متعدد، وواجه المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه في إعادة تدوير الهيروين وبيعه لتجار المواد المخدرة.

وقررت جهات التحقيق إرسال عينات من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعامل الكيميائية لبيان نوعية كل مخدر وارفاق التقرير الرسمي بأوراق القضية.

ضبط المتهمين

وكانت قد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة ضربة أمنية قوية الي أحد التشكيلات العصابية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها بمركز فايد وألقت القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

واستهدفت مأمورية مكبرة بمشاركة العقيد علي عبدالنبي والعقيد أحمد عبدالله والعقيد محمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة فايد، وضبطت الحملة المتهمين وبحوزتهما 100 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام و70 طربة لمخدر الحشيش حوالي 70 طربة وكمية لمخدر الآيس الشابو.

كما نجحت الحملة بمشاركة الرائد عبدالله عاشور والرائد أحمد المحمدي، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبندقية آلية و9 خزانة متنوعة وطبنجة و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تشكيل عصابي من أخطر التشكيلات

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استغلا منطقة فايد لممارسة نشاطهما الإجرامي على نشاط واسع واستخدام الأسلحة النارية المختلفة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وقالت التحريات إن المتهمين من أخطر العناصر التي تعمل علي ترويج المواد المخدرة بنطاق مركز فايد ومركز الإسماعيلية على مدار الأشهر الماضية.