المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل شخصين بسبب خلافات بينهم في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم «ع.م.ع» بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليهما «ن.م.ا» بأن أطلق عليه النار من سلاح آلي، والطفلة «ا.م.ع»، بأن ضربها بقالب طوب على رأسها، ما أسفر عن سقوطها من أعلى سطح منزلها، بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث قضية سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2013 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليهما، وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات بين الطرفين، فقام بإطلاق النار على المجني عليه الأول وضرب المجني عليها الطفلة بقالب طوب، وعقب تقنين الإجراءات.

اعترافات المتهم بالقتل

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.