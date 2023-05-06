الملك تشارلز وقرينته كاميلا يستقلان العربة الذهبية بموكب التتويج (فيديو)

بدأ الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا باركر موكب التتويج الملكي، والذي يعتبر أهم أحداث مراسم التتويج الملكي، بعد أن ارتدى الملك تاج العرش البريطاني، في احتفالية ضخمة بكنيسة «ويستمنستر» في لندن، وذلك خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت عن عالمنا في سبتمبر الماضي.

بدء موكب تتويج الملك تشارلز الثالث

وقام الملك تشارلز وزوجته بصعود العربية الذهبية، التي تجرها 8 خيول، وتزن نحو 4 أطنان، ويبلغ طولها 7 أمتار، وارتفاعها 3.6 متر، وهي تستخدم في الاحتفالات الملكية الهامة، مثل حفلات الزفاف والتتويج الملكي، والتي تم تصنيعها في عهد الملك ويليام الرابع عام 1831.

ويتوجه موكب التتويج الملكي من كنيسة ويستمنستر أبي إلى قصر باكنجهام، ليلتقي الملك تشارلز وقرينته بالشعب الذي اصطف على جانبي الطريق، في حضور أفراد من القوات المسلحة من جميع أنحاء الكومنولث والأقاليم البريطانية الخارجية، وجميع خدمات القوات المسلحة للمملكة المتحدة، إلى جانب الحرس الملكي.

التحية العسكرية للملك تشارلز الثالث

وبمجرد وصول الملك تشارلز إلى قصر باكنجهام، فإنه من المقرر أن يلتقي بفرق القوات المسلحة في حدائق القصر، ثم سيؤدون التحية العسكرية للملك الجديد.

وتعتبر آخر مراحل التتويج هي ظهور الملك تشارلز، وبعض أعضاء العائلة الملكية في شرفة قصر باكنجهام، للتلويح للشعب.

وبظهوره في الشرفة، تتنتهي مراسم تتويج الملك تشارلز رسمياً، بينما تستمر الاحتفالات الشعبية على مدار اليوم السبت، وخلال يومي الأحد والاثنين، حيث أن كلاهما عطلة رسمية للمشاركة بالاحتفال بالملك الجديد مع الأقارب والأصدقاء.