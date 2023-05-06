«منافع وأضرار البلاستيك» في دورة تدريبية بمعهد علوم البحار بالسويس

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار، أنه قد انطلقت اليوم السبت الدورة التدريبية بعنوان «البلاستيك بين المنفعة والضرر» والمقامة بمقر المعهد بالسويس، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف الاستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد بالسويس.

تناولت محاضرات اليوم الأول، للدكتورة ولاء عمر أستاذ مساعد كلية هندسة البترول التعدين، جامعة السويس حول اللدائن وأنواع البلاستيك واستخداماته وأضراره البيئية وعدم تحلله.

وتحدثت الدكتورة ولاء في المحاضرة الثانية حول كيفية استخدام البلاستيك الحيوي كبديل للبلاستيك التقليدي كمثال البيو بلاستيك والفوائد من استبدال البلاستيك البيو بلاستيك.

واختتمت محاضرات اليوم الأول للدكتورة وفاء رمضان الباحث بجهاز شئون البيئة فرع السويس حول استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتناولت المحاضرة الاستراتيجية من خلال الرؤية والهدف والإجراءات المستهدفة وأركانها فى ظل صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022 والتي أصدر جهاز شئون البيئة استراتيجية الحد من أكياس البلاستيك

يأتي ذلك في إطار استكمال الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة في مجال البيئة بفروع المعهد المختلفة، حسب توجيهات السيد الأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتقديم التوعية البيئية لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على التنمية المستدامة.\