وكيل «تعليم الإسماعيلية»: عصا إلكترونية لكشف وسائل الغش في الامتحانات

شهدت مدارس محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في مديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لـ«الوطن» إن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة الامتحانات أول بأول وتلقي أي بلاغات من كافة اللجان في الإدارت المختلفة.

وأشار إلي أن كل إدارة لها غرفة عمليات مصغرة لمتابعة الامتحانات في كافة اللجان في مراكز ومدن وقرى المحافظة موجها بالتعامل معها أول بأول وحلها لتيسير الامتحانات على الطلاب.

بحيري: طوارئ لحين الانتهاء من الامتحانات

وقال بحيري إنه جرى الانتهاء من كافة استعدادات اللجان للإمتحانات قبل أيام من بدء الماراثون تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل اللجان مع تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتابع أنه وجه بتوفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم، ومنع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية مع استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة مع الطلاب.