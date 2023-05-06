انطلاق امتحانات النقل لمرحلة القراءات بـ«أزهر الشرقية»

بدأت امتحانات النقل لمرحلة القراءات للعام الدراسي 2022 - 2023 صباح اليوم السبت الموافق السادس من مايو 2023، وسط متابعة حثيثة من الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، حيث تفقد عدد من لجان الامتحانات بمعهد قراءات الزقازيق، واطمأن على مستوى الأسئلة والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية.

امتحانات النقل لطلاب النقل لمرحلة التخصص والتجويد والعالية

شدد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بكل مرونة ويسر، وتابع رئيس المنطقة امتحانات النقل لطلاب النقل لمرحلة التخصص - والتجويد والعالية، حيث يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني لمرحلتي العالية والتخصص الامتحان في الفقه (فترة أولى)، والإنشاء (فترة ثانية) وكذلك طلاب الصف الأول لمرحلة التجويد.

توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء

واصدر رئيس أزهر الشرقية توجيهات لرؤساء اللجان، بضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء ومنع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وكذلك حظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات مع إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل دقة وشفافية.

يذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية عقد أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والمعاهد للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.