تفاصيل أول أيام امتحانات الترم الثاني بالمحافظات.. تحويل مدير مدرسة للتحقيق

انتهى أول أيام امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل في جميع المحافظات، والتي انطلقت في الثامنة صباح اليوم السبت 6 مايو 2023، حيث انتظم ملايين الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في اللجان لأداء امتحانات نهاية العام، بينما شهدت إحدى اللجان نقل مدير المدرسة وتحويل المراقبين للتحقيق بسبب عدم الانضباط داخل اللجان.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أول أيام امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل في مختلف المحافظات والتي تنتهي نهاية الأسبوع المُقبل، بحسب جداول امتحانات كل مرحلة تعليمية.

نقل وتحويل في امتحانات الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عزل مدير مدرسة ونقله وإحالته إلى التحقيق، فضلًا عن تحويل المراقبين للتحقيق وإيقاف 2 منهم عن العمل وتحويلهما للتحقيق، وخصم نصف الراتب بسبب عدم الانضباط داخل أحد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لأحد المراحل التعليمية.

واستقبلت لجان الامتحانات بالغربية نحو 113 ألفًا و466 طالبًا في الصف الرابع الابتدائي، بينما أدى نحو 112 ألفًا و45 طالبًا امتحانات الصف الخامس الابتدائي، و102 ألفًا و868 طالبًا أدوا امتحانات الصف السادس الابتدائي، و46 ألفًا و92 طالبًا بالصف الأول الثانوي، و39 ألفًا و952 طالبًا في الصف الثاني الثانوي، و106 ألفًا و557 طالبًا في الصف الأول الإعدادي، و94 ألفًا و458 طالبًا بالصف الثاني الإعدادي.

غرفة عمليات مركزية بتعليم كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ انطلقت امتحانات الصف الأولى الثانوي الترم الثاني 2023، اليوم السبت في مختلف المدارس وفقًا للجداول المُعلن عنها سابقًا، فيما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وعدة غرف فرعية في الإدارات التعليمية بالمراكز لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 والتي جاءت كالتالي:

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس تنطلق غدًا الأحد الموافق 7 مايو وتنتهي 11 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي تبدأ الثلاثاء 9 مايو وتنتهي 14 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي تبدأ الثلاثاء 9 مايو وتنتهي 14 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي تبدأ الأربعاء 17 مايو وتنتهي 22 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي بدأت اليوم السبت 6 مايو وتستمر حتى 20 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي تبدأ غدًا الأحد الموافق 7 مايو وتنتهي 21 من نفس الشهر.

انتظام امتحانات الترم الثاني 2023 ببورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، انتظمت امتحانات نهاية العام 2023 لصفوف النقل، فيما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات.

لا مشاكل في امتحانات النقل بدمياط

وفي محافظة دمياط انطلقت امتحانات الترم الثاني 2023 صباح اليوم السبت، حيث انتهى اليوم الأول من الامتحانات دون حدوث أيّة مشاكل، بينما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية لمتابعة سير الامتحان داخل جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

41 لجنة تستقبل طلاب النقل بالوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، استقبلت 41 لجنة الطلاب والطالبات في أول أيام امتحانات الترم الثاني 2023 من الصف الأول الثانوي العام، فضلًا عن صفوف النقل بالتعليم الفني، والتي جرى تجهيزها مسبقًا لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

متابعة مكثفة للجان الامتحانات بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، تابعت مديرية التربية والتعليم انطلاق أول أيام امتحانات الترم الثاني 2023 والتي انطلقت اليوم السبت، فيما شدد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للامتحانات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمكافحة الغش.

لا شكاوى في الامتحانات بشمال سيناء

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنّه لا شكاوى من امتحانات الترم الثاني 2023 في المحافظة لمختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا على أنّه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات داخل اللجان، مع توفير زائرة صحية في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، حيث انتظم 60 ألف طالبة وطالبة اليوم السبت داخل اللجان في أول أيام الامتحانات.

لا شكاوى في باقي المحافظات

في سياق متصل، لم تتلق مديريات التربية والتعليم في باقي المحافظات أيّة شكاوى من اليوم الأول في امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل.