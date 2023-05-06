رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يتفقد «هندسة كهرباء» بيلا

تفقد المهندس محمد أحمد عسل، رئيس ‏مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، اليوم السبت، هندسة كهرباء بيلا، التابعة لقطاع كهرباء كفر الشيخ، وذلك في إطار المرور الدوري علي الهندسات في نطاق الشركة، لتقييم مستوي الأداء بها.

«عسل» يتفقد كافة الإدارات في هندسة كهرباء بيلا

وتفقد «عسل»، كافة الإدارات في هندسة كهرباء بيلا، ومركز خدمة العملاء، والمخزن الرئيسي، ولوحة توزيع بيلا، بالإضافة إلى الأرشيف، وناقش العديد من الموضوعات مع العاملين بالهندسة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم.

حسن معاملة الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر

وأكد «عسل»، على دعمه الكامل لكافة العاملين بالهندسات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مع ضرورة الالتزام بالتعامل الفوري مع أي معوقات بهدف رفع نسب الأداء، وتحقيق مستهدفات الشركة وعلى رأسها خفض نسبة الفقد في الطاقة، موجهاً بحُسن معاملة الجمهور، وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويُسر.

جاء ذلك، بحضور المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية، ورؤساء قطاع الجودة والتفتيش الفني والمالي والتجاري، ومدير عام هندسات بيلا، ومدير عام الشئون التجارية.