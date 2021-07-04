شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تمد طلبات العدادات الكودية لآخر يوليو

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي تضم 4 قطاعات في 3 محافظات وهي: «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ» عن مد فترة السماح للتقديم بطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية لجميع المنشآت والمباني بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة حتى يوم 31 يوليو الجاري، وذلك في ضوء توجهات الدولة للتيسير على المواطنين وتلبية لرغبة عملاء الشركة للتحول إلى نظام العدادات الكودية الذي يمنحهم مزايا عديدة أهمها التخلص نهائيا من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة.

140 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية

ومن جهة أخرى وصلت عدد الطلبات التي تقدم بها مواطنين لتحويل محاسبة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للعقارات المخالفة والعشوائية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في نظاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، نحو 140 ألف طلب إلى الآن بقطاعات الشركة الأربعة الواقعة بمحافظات «الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط»، حيث أن الدقهلية وحدها بها قطاعين هما شمال الدقهلية وجنوب الدقهلية.

تركيب أكثر من 21 ألف عداد كودي بشركة شمال الدلتا لوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إجراء تركيب أكثر من 21 ألف عداد كودي إلى الآن بالإضافة إلى إجراء أكثر من 63 ألف معاينة في قطاعات الشركة المختلفة، تمهيدا لتركيب العدادات الكودية بها، وأن العمل مستمر في إجراء المعاينات، وعمل مقايسات التركيب.

وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا في قطاعات شركة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الأربعة الواقعة بمحافظات «الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط»، لما تتمتع بها العدادات الكودية، من أسعار نفس الشرائح، ويمكن للمشترك تركيب شرتحين خط محمول داخل العداد، والتحكم في الرصيد حسب الاستهلاك، كما أنه يتيح إمكانية شحن العداد الكودي في أي وقت بنظام الآون لاين، وضبط العداد على استهلاك شهري لا يتعداها، وهذا غير موجود في أي عداد آخر علاوة على وجود إنذار باقتراب نفاذ الرصيد.