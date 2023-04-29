حالة الطقس غدا في جميع المحافظات: أمطار ونشاط رياح وبرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس غدا في جميع المحافظات ضمن توقعاتها لحالة الطقس في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، حار على محافظات جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس غدا في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا الأحد

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد الموافق 30 أبريل 2023، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة غدا في محافظات مصر تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 25، بينما الصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20 درجة.

محافظات شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

محافظات جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّها من المتوقع أن يشهد طقس يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 كثافة الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أنه من المتوقع أن اعتبارًا من الثلاثاء 2 مايو تشهد كافة محافظات مصر، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

الثلاثاء 2 مايو والأربعاء 3 مايو، تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 4 مايو، تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 5 مايو 2023، تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء على فترات متقطعة.