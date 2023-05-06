الإعدام شنقا للمتهم بقتل 7 من أسرته بينهم زوجته وأبنائه بالإسكندرية

قضت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب اليوم السبت بتأييد حكمها على المتهم بقتل 7 من أسرته بينهم زوجته وأبنائه بمنطقة أبو سليمان شرق المدينة، التي وقعت في مارس الماضي بالإعدام شنقا في التهمة المنسوبة إليه وذلك بعد أن أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها.

جاء ذلك بعدما أمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ جنايات الإسكندرية؛ لاتهامِهِ بقتْلِ 7 من أفرادِ أسرتِهِ، هُم «زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه» عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

خلافات زوجية انتهت بجريمة أسرية

القصة التي هزت منطقة أبو سليمان في الإسكندرية، بدأت عندما حضر المتهم إلى منزل أسرة زوجته للاتفاق على إنهاء إجراءات الطلاق بين الزوجين إلا أن مشادة وخلافات نشبت بين المتهم وأسرة زوجته.

أصوات نيران تدوي في الإسكندرية

الخلافات نتج عنها إخراج المتهم على إثرها سلاحه الناري وأطلق الرصاص على الجميع، فيما لم يعلم الجيران أنها نيران حقيقية حيث اعتقدوا أن صوت طلقات الرصاص ألعاب نارية، قبل أن تأتي شقيقة الزوجة المجني عليها وتكتشف الجريمة.

ضبط المتهم

وكانتِ النيابةُ العامةُ خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمة القتل عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه.

وبحسب بيان النيابة العامة الرسمي، فإنها أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.