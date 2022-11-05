السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل جاره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة «أ.م ا»، عامل، بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، بتهمة الشروع في قتل «م.غ.ا» للثأر من شقيقه بتهمة قتل والده.

وجاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان، في القضية التي حملت رقم 21818 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بتعدي المتهم على المجني عليه بمطواه بغرض قتله.

وأفادت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط قسم شرطة سيدي جابر، بوجود خلافات سابقة بين والد المتهم «ا.م ا» وشقيق المجني عليه «م.غ.ا»، وهي الدافع وراء ارتكاب الحادث.

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم، أقر بأنه تتبع تحركات المجني عليه، وفور مشاهدته بإحدى الأماكن الخالية من المارة سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة» وفر هاربا.

القاتل صدر له حكم مسبقا

وأظهرت التحقيقات وجود خلاف سابق بين العائلتين بسبب الثأر، وأن شقيق المجني عليه قتل والد المتهم في القضية رقم 7054 لسنة 2014، وأن المتهم صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما فقرر المتهم الانتقام من شقيقه وطعنه.

جرى تحرير محضر بالواقعة على النيابة العامة وقررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.