رائحة كريهة تقود للعثور على جثة شاب داخل شقة في حلوان

قادت رائحة كريهة، الأهالي بمنطقة أطلس، بدائرة قسم شرطة حلوان، إلى العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بمجاورة 3 دائرة قسم شرطة حلوان، حيث عثر الأهالي على جثة الشاب ملقاة على الأرض داخل غرفة وفي بداية التحلل.

انبعاث رائحة كريهة

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، بمنطقة أطلس.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة شاب يدعى «أحمد»، في منتصف العقد الثالث من العمر، داخل إحدى الغرف، ولا يوجد سواه بالشقة.

سبب الوفاة

وبعمل التحريات تبين أن الضحية يقيم في شقة مع عمال، وسافروا جميعهم لزيارة أسرهم، وكان متواجدا بمفرده، وتوفي نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

فيما تكثف مباحث القسم من جهودها للوصول لأهل المتوفى وهويته، بسبب عدم قيام أحد بمعرفة الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.