حصاد «شباب كفر الشيخ» في 2021.. قوافل رياضية ومحو أمية 3940 دارسا

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن جهود مديرية الشباب والرياضة التي تم إنجازها خلال عام 2021، ومنها مشاركة المديرية في المشروع القومي لمحو الأمية، حيث تم فتح 394 فصلا لمحو أمية 39401 دارساً ضمن بروتوكول «المصريون يتعلمون» مع الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار.

كما تضمنت الأنشطة الرياضية تنفيذ المهرجان الرياضي للتحديات البدنية «الأقوى والأسرع» بنادي كفر الشيخ الرياضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب، وتنفيذ المهرجان الرياضي للمشي والجري احتفالا بعيد الشرطة المصرية 25 يناير بهدف تدعيم اللياقة البدنية للشباب، واستمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي «أبطال واعدين» في ألعاب المصارعة والتايكوندو وكرة السلة بمراكز شباب بيلا وكفر الشيخ ومطوبس بمشاركة 60 رياضيا.

ندوات دينية وأنشطة تطوع

كما نظمت أندية الفتاة أنشطة متعددة سواء ندوات دينية وأنشطة التطوع وندوات عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وأخرى عن الإدمان والتعاطي، وكذلك عن الإسعافات الأولية، والانحرافات السلوكية، ولقاءات تطوعية عن العمل الجماعي والتطوعي، وأنشطة البرلمان والتعليم المدني، فضلا عن تنفيذ المسابقة الفنية في الأشغال، وتنفيذ مسابقة فنية في الرسم الفوري، والاحتفال بيوم اليتيم، والاحتفال بأعياد الطفولة، وتصفيات أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة، ورحلات «اعرف بلدك» للشباب، وإعداد مدربين TOT لـ«سفراء مشوار»، وتنفيذ صقل تدريبي لسفراء مشواري.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية لنشر ثقافة الرياضة، وجعلها أسلوبا بمشاركة 300 مشارك رياضي بمركز شباب الحمراوي، وتنفيذ دوري «رواد مصر» في لعبة الشطرنج وكرة القدم على مستوى المحافظة بمشاركة 200 مشارك من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضة على مستوى المحافظة، وتنفيذ المشروع القومي لدوري الاندية الصغيرة والاحياء الشعبية بمشاركة 300 لاعب من اعضاء مراكز الشباب.

تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالحدائق العامة

كما جرى تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالحدائق العامة والمتنزهات الجمعة من كل أسبوع بمشاركة 500 مشارك، وتنفيذ العمل بالمشروع القومي لمتحدي الاعاقة يتم التنفيذ يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع بنادي الإرادة والتحدي ومركز شباب دسوق بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وتنفيذ العمل بالمشروع القومي للرواد ويتم التنفيذ أيام الأحد والثلاثاء والخميس بمراكز شباب كفر الشيخ ونادي سخا الرياضي ونادي القنطرة بمشاركة 200 رياضي، فضلا عن استمرار تنفيذ العمل بالمشروع القومي للأيتام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بمركز شباب كفر الشيخ بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ العمل بالمشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بالطب الرياضي ونادي سخا ونادي القنطرة ومركز شباب كفر الشيخ ومدرسة هدي شعراوي ومدرسة احمد عرابي ومدرسة سعد زغلول ومدرسة الشهيد مصطفي بديوي بمشاركة 200 مشارك ومشاركة.

وتضمنت القوافل الرياضية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تنفيذ المهرجان الرياضي للقوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها خدمات رياضية، وذلك بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، بقرية الشيخة نفيسة بمطوبس، وقرية أبوزيادة بدسوق، وقرية كفر المرابعين بكفر الشيخ، وقرية الوقف بمدينة بيلا وقرية ابوكلبوش بسيدي غازي.

وتضمنت الإنجازات أنشطة الجوالة والجوالات، حيث تم تنفيذ المعسكر التدريبي الكشفي لدرء المخاطر والأزمات والكوارث بمشاركة 230 مركز شباب.

بث روح الولاء والانتماء

وتهدف الفعاليات لبث روح الولاء والانتماء والحث على العمل التطوعي بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، والاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة ضمن خطة النشاط العام بـ 50 مركز شباب بمشاركة 700 جوال وجوالة، وتنفيذ دورات الإسعافات الأولية والأزمات والكوارث لأعضاء فرق الجوالة الجوالات بـ 230 مركز شباب بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، ودورات تدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات بـ 230 مركز شباب، الأنشطة الرياضية.

وأشار التقرير إلى إقامة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة الثامنة، وتنفيذ مبادرة ساعة رياضة «7 الصبح» لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 300 شاب وفتاه أون لاين بـ26 مركز شباب، ومبادرة ساعة رياضة «5 مساءً»، لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 1200 شاب وفتاة بـ112 مركز شباب.