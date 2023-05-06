من الجد للحفيد.. من هو الملك جورج السادس الذي ارتدى تشارلز ملابسه؟

لفتت إطلالة الملك تشارلز الثالث الأنظار خلال حفل تتويجه ملكا لبريطانيا، ودعمت إطلالة الملك تشارلز آراءه في المحافظة على البيئة عن طريق إعادة التدوير، بارتدائه ثيابًا ارتداها أسلافه وهو جده الملك جورج السادس، منذ ما يقارب 200 عاما.

الملك جورج السادس

وارتدى الملك تشارلز ثيابًا ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937، وصُنعت العباءة الذهبية للملك جورج السادس في عام 1911، وتم ارتداؤها في حفلات التتويج المتتالية بما في ذلك تتويج إليزابيث الثانية، وصنعت من قماش ذهبي مزخرف بالعلامات الدينية، وخيوط حريرية ملفوفة بقطع رفيعة من المعدن الذهبي أو الفضي المذهل وتزن حوالي 2 كيلوجرام.

ويرصد التقرير التالي معلومات عن الملك جورج السادس الذي ارتدى الملك تشارلز ملابسه:

- ولد جورج السادس في 14 ديسمبر 1895.

- هو الابن الثاني لوالده الملك جورج الخامس، ولقبه الرسمي قبل التتويج هو الأمير ألبرت دوق يورك.

- تزوج من من الملكة إليزابيث بويه ليون.

- لديه منها ابنتان هما الملكة إليزابيث الثانية ولية عهده ووريثته على العرش، والأميرة مارجريت.

تتويج الملك تشارلز

- وهو ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا بالفترة بين 1936 و1952.

- شاركت بريطانيا أثناء حكمه في الحرب العالمية الثانية وخرجت منها منتصرة.

- توفي في 6 فبراير 1952 بسبب سرطان الرئة.

وارتدى الملك تشارلز بعدها ثوب جده المصنوع من الكتان الأبيض وحزام السيف الخاص به، بالإضافة للوشاح الإمبراطوري، المصنوع من القماش الذهبي والذي صُنع في الأصل لاستخدامه في مراسم التتويج الملكية.