باحث بريطاني لـ«القاهرة الإخبارية»: حفل تتويج الملك تشارلز ساعتين فقط

كشف زيد العيسى الكاتب والباحث السياسي بالعاصمة البريطانية لندن، عن آخر استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا للملكة المتحدة، لافتًا إلى أن احتفالات التتويج يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة، مشيرًا أن هذه الاحتفالات تشمل خططًا أمنية واسعة ومشاركة لصفوف من الجيش.

الهدف الأساسي لهذه الاحتفالات هو إخراج صورة مشرقة عن بريطانيا الموحدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الهدف الأساسي لهذه الاحتفالات هو إظهار صورة مشرقة عن بريطانيا الموحدة بأجزائها الأربعة والاحتفال باستمرارية الملكية وانتقالها بسلاسة للملك تشارلز الثالث خاصة بعد تعينه ابنه الأكبر وليم وليًا للعهد.

وأشار أن هذه الاحتفالات تٌقام منذ ألف عام وفي نفس الكنسية منذ أن توج فيها الملك وليم عام 1066.

اختصار الحفل لساعتين فقط بسبب الظروف الاقتصادية

وتذكر العيسى احتفالات تنصيب الملكة الراحلة اليزابيت عام 1953 والتي حضر حفل تنصيبها في الكنيسة 8000 شخص مدعو والملك تشارلز دعى 2000 شخص فقط مع اختصار الحفل لساعتين فقط بسبب الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها بريطانيا منذ 40 عام وارتفاع أسعار الطاقة.