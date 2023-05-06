«مهرجان ألوان» يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. ضحك ولعب ومزيكا (صور)

جذب مهرجان الألوان على شواطئ الغردقة الآلاف من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جميع الجنسيات الأجنبية حول العالم في مهرجان ألوان أعدته مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة باستخدام كميات كبيرة من الألوان أطلقها السياح بسماء الغردقة لتظهر السماء ملونة أعلى الشواطئ في جو ترفيهي بغرض جذب السياح وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

مهرجان ألوان يجذب السياح

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق الغردقة إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة أعدت مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات باستخدام كميات كبيرة من الألوان الصناعية.

وأوضح لـ«الوطن» أن السياح حرصوا على التفاعل في المهرجان وطلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة وأطلقوا كميات من الألوان المتنوعة في سماء الغردقة لتتلون السماء بصورة رائعة ورقص الجميع على أنغام الموسيقى في سعادة غامرة.

مهرجانات على الشواطئ

وأشار عاطف البيه صاحب شركة سياحة بالغردقة إلى أن الفنادق تحرص دائما على عمل المهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطىء بمشاركة السائحين كنوع من أنواع الترفيه، حيث يحرص السياح على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة بمدينة الغردقة.

فنادق الغردقة فى الصيف

وأكد البيه ان الغردقة استقبلت آلاف السياح منذ مطلع العام الجاري من جنسيات مختلفة من حوالي 28 جنسية أجنبية حيث أصبحت الغردقة الوجهة المفضلة للسائحين من المصريين والأجانب.

ولفت إلى إلى أن فنادق الغردقة بدأت في تلقي حجوزات الصيف متوقعا نسبة الإشغالات بالفنادق تتعدى حاجز 90% في فصل الصيف.