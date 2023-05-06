توريد 17 ألف طن قمح في أسيوط.. وندوات توعوية مكثفة للمزارعين بالفيوم

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الفيوم وأسيوط، في حصاد محصول القمح لهذا العام، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

توريد القمح في الفيوم

في محافظة الفيوم، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات توريد محصول القمح لموسم 2023، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، موجهاً بتكثيف الندوات التوعوية لحث المزارعين على توريد الأقماح للصوامع والشون، مؤكداً على تشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين.

موسم الحصاد في أسيوط

في محافظة أسيوط، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتظام عمليات التوريد واستلام الاقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 17 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.