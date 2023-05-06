تفاصيل حريق سيدي بشر في الإسكندرية.. مصرع أم وابنتها ومعاينة العقار

كشف اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، عن نتائج معاينة حريق سيدي بشر في الإسكندرية الذي اندلع في عقار شارع القاهرة وأسفر عن وفاة سيدة وابنتها وخسائر كبرى معرض أثاث كبير، بالإضافة إلى تضرر العقار، ما تبعه معاينة هندسية للاطمئنان على الوضع الانشائي للعقار.

وقال سحلول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عقب السيطرة على حريق سيدي بشر في الإسكندرية قد جرى فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحى.

أضرار حريق سيدي بشر في الإسكندرية

وأوضح رئيس حي المنتزه أن حريق سيدي بشر في الإسكندرية الذي نشب بأحد محلات الأثاث بشارع القاهرة في نطاق الحي، لم يؤثر على أساسات العقار حيث أنه جرى إخماد الحريق سريعاً، لافتا إلى أن الضرر قد طال طابقي معرض الأثاث بالإضافة إلى الطابق الثالث وهي شقة فارغة، لافتاً إلى أن السيدة وابنتها من سكان الطابق الرابع وقد لقين مصرعهن نتيجة الاختناق دون تأثر الشقة بالحريق.

تفاصيل حريق سيدي بشر في الإسكندرية

وبدأ حريق سيدي بشر في الإسكندرية فور ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بوقوع حريق بأحد محلات الأثاث الكائن في 148 شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول، والذى يشغل الطابقين الأول والثانى العلوى بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتى تبلغ حوالى 300 متر مربع والمكون من طابق أرضى تتمثل في محلات، بالإضافة إلى 14 طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان.

متابعة تداعيات حريق الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان حريق الإسكندرية اليوم ، للتعامل الفوري معه ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.