اقرأ غدا في عدد الوطن.. «الحوار الوطني» خارطة طريق لإنعاش الأحزاب

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الوطن» تناقش قضايا ومقترحات لجنة الأحزاب المطروحة على الجلسات

«الحوار الوطني».. خارطة طريق لإنعاش الأحزاب السياسية

«الوفد»: لا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب.. و«الجيل»: نطالب بتعديل قانون الأحزاب.. و«المصريين الأحرار»: الثقافة السياسية أولوية

«مصر أكتوبر»: الحوار يمثل فرصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان لطرح أفكارها.. و«الطماوي»: دعم الحياة الحزبية في مصلحة الوطن

«السيسي» لوفد أمريكي: يجب وقف إطلاق النار فورا في السودان

الرئيس: ضرورة العمل على استئناف المفاوضات «الفلسطينية - الإسرائيلية» وتثبيت التهدئة

تستهدف تحسين مسار سوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كلمة السر للقضاء على البطالة

توجيهات رئاسية بتوفير فرص عمل كريمة ووظائف لائقة للشباب.. وبرامج تأهيل لذوى الهمم تحقق متطلبات سوق العمل

وزير القوى العاملة: «الاستراتيجية» تتوافق مع خطة التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».. وسيتم إطلاقها قريبا

مصر الأولى أفريقيا في تصنيف «سيماجو» للنشر العلمي.. ومصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية

«عاشور»: إنتاجنا 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية

«شحاتة»: الدولة تسير في الاتجاه الصحيح في دعم القضايا العمالية

أفراح «سوبر» في الأهلي.. مكافآت فورية للاعبين بعد حصد اللقب الـ13

الصفحة الثانية

«التنمية المحلية»: إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالمحافظات

وزير التموين: 1.2 مليون طن نسب توريد القمح المحلي

«آمنة»: الموجة الحالية تنفذ إزالات التعديات ذات المساحات الكبيرة

«المصيلحي»: توجيهات للمديريات بدفع مستحقات المزارعين بعد التوريد بـ48 ساعة

وصول أولى شحنات البلازما المصرية لإسبانيا لتصنيعها وإعادتها كأدوية حيوية

وزير الري يتابع تدبير أراضٍ للمشروعات في مراكز «حياة كريمة»

«سويلم»: الوزارة وفرت 134 قطعة من أراضي منافع الري في 16 محافظة لإقامة 149 مشروعا

«التعليم»: بدء تدريب المعلمين الناجحين بـ«30 ألف معلم»

«التعليم العالي»: نحتاج برامج تواكب احتياجات وظائف المستقبل

«عاشور»: دعم غير محدود قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية

«مجاهد»: فقدت مصدر رزقي بالحريق.. وكان عوض الله قريبا

ابن «الجيزة»: «حرفة اتعلمتها من جدودي بأدوات بسيطة»

ملوك الجدعنة.. أهالي الأقصر يفاجئون سائقا بـ«تروسيكل» جديد

«عبدالظاهر» أسطى في الطباعة على الجلد: «بصدّر شغلي للخارج»

الصفحة الثالثة

«الوطن» تناقش قضايا ومقترحات لجنة الأحزاب المطروحة على الجلسات «7»

«الأحزاب»: تعديل قانون الأحزاب أولويتنا.. ونتطلع لمخرجات تحقق مطالبنا

«الوفد»: لا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب.. و«الجيل»: دعوة الحوار جاءت في وقتها وتعديل قانون الأحزاب أبرز المطالب.. و«المصريين الأحرار»: الثقافة السياسية على رأس اهتماماتنا

إيهاب الطماوي: نبحث 3 ملفات رئيسية بينها مقترحات بدمج أحزاب ذات توجه واحد.. وهناك ديمقراطيات عديدة تقوم على حزبين أو ثلاثة

مقرر لجنة الأحزاب بـ«الحوار»: دعم الحياة الحزبية في مصلحة الوطن والمواطن

متفائل بأن تشهد الجلسات توافقا كبيرا يمكن البناء عليه.. وننتظر نتائج ومخرجات تساهم في حل العديد من القضايا

الصفحة الرابعة

الجامعات استعدت لامتحانات نهاية العام.. و«الأعلى»: ستقام وفقا للخريطة الزمنية خلال شهري يونيو ويوليو

«حلوان»: 70% من الاختبارات إلكترونية العام القادم.. و«سوهاج»: تشديدات لمواجهة ظاهرة الغش.. و«الأهرام الكندية»: نماذج متعددة لاختبارات المادة الواحدة

«العريش»: الكشف عن الجداول خلال أيام.. و«بورسعيد»: التزام تام بالمقررات الدراسية

طلاب النقل يجتازون اليوم الأول من الامتحانات الإلكترونية بنجاح.. والمصريون في الخارج يشكون من «السيستم»

قرارات جديدة لمجلس الوزراء منها تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج

لا شكاوى من الأسئلة.. و«التعليم» تسمح للمغتربين بتحميل الامتحانات وتجميعها ورفع أوراق الإجابة آخر اليوم

«بدل سفر» مشروع تخرج يساعد الشباب والسيدات والكبار

«حسن» «طرشجي» بدرجة مهندس: اتعلمت المهنة من خالي

الصفحة الخامسة

«الاحتياطي النقدي» لدى «المركزي» يواصل الارتفاع.. ونمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي

ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

تعاون بين «بنك مصر ومكسب» لدعم المشروعات متناهية الصغر

مدبولي يتفقد مصنع «لوريال» بـ «العاشر من رمضان»

«التمويل الدولية» تناقش تعزيز المساواة للمرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي

بدء تسليم أولى مراحل وحدات مدينة O West

«رويال» توقع بروتوكولاً مع YBA لإطلاق أحدث مشروعاتها العقارية

الصفحة السادسة

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. كلمة السر للقضاء علـى «البطالـة»

تستهدف تحسين مسار سوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي

توجيهات رئاسية بتوفير فرص عمل كريمة ووظائف لائقة للشباب

«القوى العاملة»: نستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» بخفض معدل البطالة إلى 5% ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية والوزارات المختصة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية خدمية تناسب متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة

محمد كمال: الدولة اهتمت برفع معدلات التوظيف بالتوسع في المشروعات القومية

خبير «تنمية بشرية»: «الاستراتيجية» خطوة إيجابية تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح

الرئيس استبق الاستعداد لوظائف المستقبل بتطوير التعليم وتدشين المدارس الفنية والتكنولوجية والجامعات

الصفحة السابعة

برامج تأهيل لذوي الهمم تحقق متطلبات سوق العمل

تعيين 8400 في 74 شركة ومصنعا في 2023.. وتنفيذ 126 حملة تفتيش للتأكد من استيفاء نسبة الـ5% في مؤسسات القطاع الخاص

خلق اقتصاد قوي ومتنوع وفرص عمل للشباب لتحقيق رؤية «مصر 2030»

زيادة معدلات التشغيل وتحسين بيئة الأعمال بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية المفاجئة

متخصصون: «الذكاء الاصطناعي» سيقضي على عدد كبير من المهن والوظائف التقليدية

«عبدالرؤوف»: الدولة وفّرت الكثير من البرامج البينية والدورات التدريبية

«علام»: يجب على كل مؤسسة أو وزارة حصر وظائفها المطلوبة مستقبلا

حسن شحاتة: توجيهات رئاسية بضرورة العمل على توفير حياة كريمة للشباب والخريجين وأسرهم

وزير القوى العاملة: «الاستراتيجية» تتوافق مع خطة التنمية المستدامة.. وإطلاقها قريبا

بدأنا إنشاء صندوق لرعاية 2.5 مليون عامل غير منتظم.. وصرف منحة الـ1000 جنيه أول القرارات

الصفحة الثامنة

صرف مكافآت فورية للاعبين قبل مواجهة الترجي.. و«أبوعبلة» يجهز تقريرا طبيا عن المصابين

زلزال العقوبات

قرعة متوازنة

جلسة بين «ميكالي وبركات» لحسم وديات «الأولمبي» قبل كأس أمم أفريقيا

الترجي يطعن على قرارات «كاف» قبل مواجهة «الأحمر»