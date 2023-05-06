«التعليم»: امتحان اللغة العربية للصف الأول الاعدادي الترم الثاني راعى الفروق الفردية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل امتحان اللغة العربية للصف الأول الاعدادي الترم الثانى، والذي أداه الطلاب اليوم السبت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا للجدول المعتمد والمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم.

امتحان اللغة العربية للصف الأول الاعدادي الترم الثانى 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه 109 آلاف طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية للصف الأول الاعدادي الترم الثانى 2023، وكانت نسبة الحضور 96%، مؤكدةً أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وراعى الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم وجاءت الاسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية تابعت منذ صباح اليوم امتحان اللغة العربية للصف الأول الاعدادي الترم الثانى 2023، مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام دون أي مشكلات أو عوائق وإزالة أي مشاكل تواجه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب خلال امتحانات الصف الاول الاعدادي وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج، مشددا على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب .

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف، وتخصيص 20 دقيقة للإملاء.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين .

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين .

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين .

- يوم الاثنين 14 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين .

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.