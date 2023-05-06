عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمي: الإرهاب من أمراض المنطقة العربية

قال الدكتور صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمي، إن فتح قنوات للحوار هو أول خطوات مواجهة الإرهاب، مشددًا على أن التطرف والإرهاب من أمراض المنطقة العربية.

الصراعات بالدول العربية صناعة خارجية

وأضاف «الجودر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» الذي يذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الإدراك الشعبي لأهمية السلام ساهم بنجاح مركز الملك حمد، لافتًا إلى أن الصراعات بالدول العربية صناعة خارجية وليست داخلية.

وأوضح أن الاهتمام بذوي الإعاقة يساهم في ارتقاء المجتمع، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لذوي الإعاقة مسؤولية وطنية.

وتابع أن انخراط ذوي الإعاقة في التعليم والعمل إضافة للدولة، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في المبادرات المجتمعية.

المشروعات لها دور كبير في دعم الاقتصاد

وأشار إلى أن الدول العربية عانت تأخرًا اقتصاديًا جراء الأزمات العالمية، موضحًا أن الإنسان هو من يتسبب في خراب الأرض.

ولفت «الجودر» إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في دعم اقتصاد الدول، مطالبًا بمراعاة أصحاب تلك المشاريع.

واختتم أن المواطن العربي لا بد أن يفخر بعروبته، وأن العرب لم ولن يتأخروا يومًا عن القضية الفلسطينية، وأنهم ما زالوا ينادون بمساندة وحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك تجارب ناجحة للتحول الرقمي بالدول العربية.