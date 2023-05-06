«القاهرة الإخبارية» تبرز عدد «الوطن» حول زيادة حركة السياحة في العريش

عرض برنامج «صباح جديد»، من تقديم الإعلاميتين مارينا المصري وشيرين غسان، على قناة القاهرة الإخبارية، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بازدهار السياحة في العريش، بعنوان «السياحة: العريش ستصبح من أهم المدن السياحية في مصر».

أهمية تطوير البنية التحيتة

وقالت الإعلامية مارينا المصري: «أعلنت مكاتب السياحة والآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، أن المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وصرف صحي وخدمات إنترنت كانت واحدة من الأسباب الرئيسية لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ولجنوب سيناء بصفة خاصة».

وتابعت «المصري»: «مكاتب السياحة والآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء أشارت إلى أن مدينة العريش ستكون من أهم المدن السياحية في مصر».

وجاء في خبر جريدة «الوطن»: قال حسين محمد حسين المشرف على مكاتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة جنوب سيناء، إن المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء وصرف صحي واتصالات وخدمات إنترنت، كانت واحدة من الأسباب الرئيسية لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولجنوب سيناء بصفة خاصة، لافتا إلى أن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ «cop27» نوفمبر الماضي، كانت له تأثيرات إيجابية كبيرة على السياحة وعلى الخدمات اللوجيستية بالمدينة.

العريش مدينة سياحية قريبا

وأضاف لـ«الوطن» أنه مع نجاح الدولة في القضاء نهائيا على الإرهاب بشمال سيناء، فإن مدينة العريش ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة كأحد أهم المدن السياحية في مصر، ولاسيما مع الخطة التنموية الكبيرة للدولة بمحافظة شمال سيناء.

سيناء تستقبل 30% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر

وأشار إلى أن سيناء مهمة جدا للسياحة المصرية إذ تستقبل نحو 30 إلى 40% من إجمالي عدد السياح الذي تستقبلهم مصر سنويا، كما أنها تحتوي على أكثر من 28% من الغرف الفندقية التي تمتلكها مصر، إضافة إلى أنها تضم مدينة شرم الشيخ أحد أهم المنتجعات السياحية في العالم والتي تتمتع بشهرة عالمية كبيرة ويرغب السياح في زيارتها على الدوام، كما تضم مدينة سانت كاترين أحد أهم المراكز الدينية في العالم والتي تضم مزارات للأديان السماوية الثلاثة، فضلا عن مدن دهب ونويبع وطابا والتي تتمتع بأنماط سياحية متميزة.