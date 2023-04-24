خبير اقتصادي: الدولة تنحاز للمواطن الأولى بالرعاية في ظل الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تنحاز باستمرار للمواطن الأولى بالرعاية، في ظل أزمات عالمية متتالية بداية من كورونا وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من زيادة معدلات التضخم في العالم أجمع، إذ رسخت الدولة قاعدة أساسية تتضمن أن تكون الرعاية للمواطنين البسطاء.

الدولة توفر منظومة حماية اجتماعية متكاملة

وأضاف «البهواشي»، في حوار مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة قامت بجهود كبيرة لتحديد المواطنين الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية، لكي تكون منظومة الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة، إذ أنها حماية للمواطن المصري وحماية أيضًا للمنتج المصري وللثروة البشرية المصرية.

التضخم الناتج عن الأزمة الروسية الاوكرانية أثر على جميع الدول دون استثناء

وتابع الخبير الاقتصادي، بأن التضخم الناجم من الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنه ارتفاع بمعدل التضخم بالعالم، الذي يعد بمثابة وحش كاسر يلتهم القوة الشرائية في أيدي المواطنين على مستوى العالم أجمع، إذ لم ينجو من هذه الأزمة دول كبرى أو ناشئة.