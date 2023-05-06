إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية تحذر من نزول الشواطئ المفتوحة

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه تسود حالة من عدم الاستقرار على بعض شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط سواء في شواطئ الإسكندرية القطاع الشرقي مع ارتفاع الأمواج على شواطئ القطاع الغربي وبلغت درجة الحرارة اليوم 25 درجة مئوية صاحبها ارتفاع منسوب الأمواج خاصة في الشواطئ المفتوحة وأهمها شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من نزول البحر خاصة في الشواطئ المرفوع عليها الراية الحمراء.

ماذا تعني الرايات على شواطئ الإسكندرية؟

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة اليوم، ما تعنيه ألوان الرايات التي يتم رفعها على شواطئ الإسكندرية فرفع الراية الخضراء تعني إن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه أما رفع الراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر، بينما رفع الراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر ويجب الاستماع جيدا لتعلىمات رجال الإنقاذ حرصا على سلامة المصطافين.

وناشدت السياحة والمصايف الجميع بالالتزام بالتعلىمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعلىمات رجال الإنقاذ.

تحذيرات من الشواطئ المفتوحة

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر تزامنا مع طقس الإسكندرية غدا، وأهمية التواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ونؤكد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي كما أكدت على استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي مع إتباع تعلىمات رجال الإنقاذ.