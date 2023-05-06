كشف ملابسات فيديو متداول لمجزر غير مرخص لبيع الدواجن بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن شكوى لأحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية من قيام شخصين بإدارة مجزر للدواجن غير مُرخص كائن بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، واتجارهما في الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين.

ضبط المتهمين في 3 مايو

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 مايو الجاري قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المختصة استهدفت خلالها المجزر المُشار إليه حيث أسفرت نتائجها عن ضبط (4350 طن دواجن كاملة مجمدة - 450 كيلوجرام مقطعات دواجن أوراك مجمدة) بدون بيانات ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، كما لم يتم العثور على دواجن نافقة بالمجزر، كما تبين أن المجزر غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والتخزينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.