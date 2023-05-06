«التعليم»: 73 ألف طالب من المصريين بالخارج خضعوا لامتحان اليوم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم كان بداية امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، وجرى إصدار بيان منذ يومين يتعلق بالإجراءات الخاصة بالدخول على المنصة وإجراء الامتحانات، كما جرى إتاحة اختبارات للطلاب؛ أولها إجراء الامتحانات الإلكترونية عبر رابط المنصة الخاصة بالامتحان أو الدخول على الرابط الخاص بتحميل ملفات الامتحانات بشكل يومي.

زلطة: الوزارة أكدت على آلية تسليم ورقة الإجابة

وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يعرض على فضائية الحياة، أن الوزارة أكدت على إجراء يخص تسليم ورقة الإجابة بعد نهاية الامتحانات، مشيرا إلى أن 73 ألف طالب قاموا حاليا بتأدية الامتحانات منذ بداية اليوم وحتى الآن، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول المختلفة.

وتابع: «حصلت مشكلة تقنية خاصة بالضغط والدخول على المنصة نتيجة عدم مراعاة فروق التوقيت بين دولة والثانية، وكان فيه عدد ضخم جدا دخل وحصلت مشكلة تقنية، وعلى طول أكدنا على الحل الثاني وهو تحميل ملف الـPDF، والامتحان بيكون متاح طول اليوم، وعليهم تحميل ملف الامتحانات والإجابة في غضون 24 ساعة مع تسليم ملف الامتحان والإجابة».