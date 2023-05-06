اعرف الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة لمدة 3 سنوات

المعروف عن رخصة السيارة لدى قائدي السيارات أن مدتها سنة واحدة، ويتم تجديدها في الموعد القانوني، إلا أن البعض يخالف ذلك، ويوقع عليه عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة، حتى تطرق الكثير من قائدي السيارات اتجاه رغبتهم في استخراج رخصة قيادة لمدة 3 سنوات، والتي لم تختلف من سيارة إلى أخرى حسب السعة اللترية أو السي سي لكل سيارة، بحسب ما حدد في قانون المرور الجديد قيمة الرسوم المطلوبة لترخيص سيارة ملاكي، ولذلك تستعرض «الوطن» في التفاصيل الآتية، الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة لمدة 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة لمدة 3 سنوات

شرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية 2023، 7 مستندات رسمية لكي تتم عملية استخراج الرخصة، وهي :

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.

4- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.

6- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.

7- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.

تجديد رخصة قيادة للسنة الواحدة

كام أوضح «هشام»، أن تجديد رخصة التيسير 600 سي سي 1250جنية للسنة الواحدة، وتكون الأوراق المطلوبة لها أولا: نموذج2051 ونموزج فحص فني، ونموذج طفاية حريق، ونموذج الضريبة ونموذج تأمين أجباري عن السنة الواحدة وشنطة أسعاف، والمثلث العاكس الضوئي، ودمغات الشرطة وملف ورقي.