السجن عاما للمتهم بتزوير رخصة قيادة سيارته في البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقا لإدانته بالتزوير في محرر رسمي «رخصة القيادة الخاصة به»، بالسجن لمدة عام واحد في البدرشين.

تزوير في رخصة القيادة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 21641 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، قيام المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشترك مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة بارتكاب تزوير في محرر رسمي رخصة القيادة الخاصة به.

وأضافت أوراق القضية، أن هذا كان عن طريق الاصطناع إذ اتفق مع المجهول على تزوير رخصة القيادة، وساعده بأن أمده بالبيانات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف معاون مباحث بإدارة العامة لمرور الجيزة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصته عن طريق الاصطناع بالكامل.