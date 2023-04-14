إجراءات استخراج رخصة قيادة خاصة للمعاقين 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

كشفت منصّة الإدارة العامة للمرور خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة للمعاقين 2023، والمستندات المطلوبة، ضمن خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية في مواكبة آليات التطوير في الإدارات الشرطية الخدمية.

وتنشر الوطن إجراءات أو خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة للمعاقين 2023 وهي كالتالي:

- تُستخرج رخص القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص، كما هو ثابت في مستندات إثبات الشخصية «بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة».

- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 عاما للرخصة الخاصة أو للدراجة النارية.

إجراءات استخراج رخصة قيادة خاصة للمعاقين 2023

- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما لرخصة الجرار الزراعي.

- يقدم الطلب على نموذج «256 مرور».

- تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على رخصة القيادة الخاصة والدراجات الآلية والجرارات الزراعية بموجب شهادة طبية من طبيب باطنة + شهادة طبية صادرة عن طبيب رمد + فصيلة الدم مادة 257 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على (تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة).

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المُعد لذلك من إدارة المرور.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة للمعاقين

- عدد 4 صور شخصية.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو الحصول على شهادة محو أمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

- اجتياز اختبار شفوي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي يتضمن الاختبار عدد 12 سؤالا يتم الإجابة عليها في زمن قدره 6 دقائق بواقع نصف دقيقة لكل سؤال حيث تتضمن الأسئلة قواعد وآداب المرور وعلامات وإرشادية والقيادة الوقائية والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات مع إدخال العنصر النفسي لبيان سرعة رد الفعل.

اجتياز اختبار عملي في قيادة السيارة أو الدراجة النارية، وفي حالة عدم اجتياز الاختبار الشفوي أو العملي يعاد اختبار طالب الترخيص بعد مضي 3 أشهر على الأقل وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثانية يعاد اختباره بناءً على طلبة بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، وفي حالة رسوبه يجوز له التقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضي 6 أشهر على هذا الاختبار.

- تصرف رخص القيادة للدراجات النارية والجرارات الزراعية لمدة 5 سنوات، ورخصة القيادة الخاصة للسيارات لمدة 10 سنوات.