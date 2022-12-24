الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية.. بينها صحيفة الحالة الجنائية

أعلنت منصة المرور التابعة لوزارة الداخلية، الأوراق المطلوبة وشروط استخراج رخصة مهنية من وحدات المرور للسائقين، سواء لمن كان يقود سيارة ميكروباص أو سيارات الشركات والنقل الثقيل، وهي رخصة موزعة على درجات «مهنية ثالثة -ثانية -أولى».

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مهنية

- إثبات السن والشخصية ومحل الاقامة (بطاقة الرقم القومي - جواز السفر).

- الموقف من التجنيد.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهه العمل (حكومة أو قطاع عام)، يفيد بوجود الصحيفة بها وعدم وجود أحكام مانعة من الترخيص.

- شهادة إتمام مرحلة دراسة أو شهادة محو أمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

- عضوية إحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.

- موافقه جهة العمل بالنسبة للعامليين بالحكومة والقطاع العام.

شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية

- يتم استخراج رخصة القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص، كما هو ثابت بمستندات إثبات الشخصية.

- تصرف لمن تكون القيادة مهنته.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة.

- ألا يقل السن طالب الترخيص عن 21 سنة ميلادية.

إجراءات تجديد رخصة القيادة المهنية

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.

- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص.

- تقديم شهادة إبراء الذمة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.