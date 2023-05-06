أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية ومدن القناة اليوم السبت انتظام الحركة المرورية وسير العمل في جميع مواقف السيارات بكل المراكز والمدن دون وجود أي مخالفات بأسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بمحافظة الإسماعيلية مع استمرار التعامل مع كافة شكاوي المواطنين والرد على كل الاستفسارات التي وردت للشبكة.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إنه لا يوجد أي نقص في المواد البترولية ولا زالت غرف العمليات بالمراكز والمدن وأحياء المحافظة منعقدة لرصد أي مشاكل وتلقي أي بلاغات والتعامل معها في حينه.

وحددت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 في المراكز والقرى يعد تحريك سعر السولار.

الإسماعيلية لمدينة فايد 11 جنيها.

الإسماعيلية إلى قرية سرابيوم 6 جنيهات.

الإسماعيلية إلى قرية أبو سلطان 9 جنيهات.

الإسماعيلية إلى القصاصين 9 جنيهات.

الإسماعيلية - أبوصوير 6 جنيهات.

أبوصوير إلى الزقازيق 20 جنيها.

القصاصين إلى الزقازيق 13 جنيها.

القصاصين إلى الصالحية 6 جنيهات.

القصاصين إلى أبوصوير 6 جنيهات.

الإسماعيلية - القنطرة غرب 9.5 جنيه.

الإسماعيلية - المستقبل 5 جنيهات.

أبو خليفة - القنطرة غرب 5 جنيهات.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسماعيلية.. المحافظات

كما حددت محافظة الإسماعيلية أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بين المحافظات

الإسماعيلية - المرج 30 جنيها

الإسماعيلية - العاشر 16 جنيها

الإسماعيلية - المنصورة 47 جنيها

الإسماعيلية - بورسعيد 27 جنيها

الإسماعيلية - دمياط 41 جنيها

الإسماعيلية - السويس 25 جنيها

الإسماعيلية - الزقازيق 25 جنيها

الإسماعيلية - بلبيس 25 جنيها

الإسماعيلية - طنطا 48 جنيها

الإسماعيلية - سعود 22 جنيها

الإسماعيلية - فاقوس 22 جنيها

الإسماعيلية - العريش 52 جنيها

فايد - المرج 30 جنيها

التل الكبير إلى المرج 25 جنيها

التل الكبير إلى الزقازيق 11 جنيها

القنطرة - غرب المرج 37 جنيها

القنطرة - غرب سعود 21 جنيها

القنطرة - غرب فاقوس 21 جنيها

القنطرة - غرب الصالحية 11 جنيها

القنطرة - غرب بورسعيد 22 جنيها

القنطرة - غرب دمياط 36 جنيها

القنطرة - شرق العريش 37 جنيها

القنطرة - شرق بئر العبد 18 جنيها