أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية.. حسب الخطوط

تتجه أعين المواطنين بمحافظة الإسكندرية نحو معرفة أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها رسميا وذلك بعد الزيادة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار السولار تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ليكون سعر اللتر الواحد ليصبح 8.25 جنيه، وهي التي زادت بنسبة 10% عما كانت عليه وتم تقريبها إلى أقرب مبلغ صحيح.

وترصد «الوطن» اسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الإسكندرية بعد اعتمادها رسميا حيث أعلنت عنها محافظة الإسكندرية في بيان رسمي.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية

وزادت تعريفة المواصلات من الإسكندرية الى المراكز المحيطة بها بمقدار نصف جنيه تقريبا لتكون أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية كالتالي:

الإسكندرية - كفر الدوار 11.50 جنيه

الإسكندرية - ادكو 12 جنيها

الإسكندرية - دمنهور 14 جنيها

الإسكندرية - أبو حمص 10 جنيهات

الإسكندرية - كوم حمادة 18.50 جنيه

الإسكندرية - النوبارية 14 جنيه

الإسكندرية - المحمودية - شبراخيت - حوش عيسى - ايتاي البارود 16.50 جنيه

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية.. الخطوط الأغلى

المحطة - البيطاش 4 جنيهات

المنشية - باكوس 4 جنيهات

العامرية - سيدى كرير 4 جنيهات

أبوقير - فيكتوريا - الموقف - العوايد 4 جنيهات

المحطة - الدخيلة 4 جنيهات

المحطة - أبيس 4 جنيهات

العامرية - الدخيلة 4 جنيهات

المنشية - الدخيلة 4 جنيهات

الموقف - العصافرة 5.50 جنيه

المنشية - أبو قير 5.50 جنيه

الموقف - أبو قير 5.50 جنيه

بحرى - العصافرة 5.50 جنيه

العامرية - التحرير 5.50 جنيه

الكيلو 21 - المحطة 5.50 جنيه

العامرية - النهضة 5.50 جنيه

الكيلو 21 - المنشية 5.50 جنيه

الموقف - العصافرة 5.58 جنيه

التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

المحطة - الحضرة 2 جنيه

المحطة - غيط العنب 2 جنيه

الساعة - سباهي 2 جنيه

العوابد - خورشید 2 جنيه

کویری محرم بك - كوبري الزهور 2 جنيه

المطار - أمبروزو الساعة -عوايد 2 جنيه

القباري - الموقف 2 جنيه

المحطة - كرموز 2 جنيه

العوايد - السوق 2 جنيه

الدخيلة - المتراس 2 جنيه

الموقف - المحطة 2 جنيه

المحطة بحري 2.50 جنيه

المحطة - الورديان 2.50, جنيه

المنشية - غيط العنب 2.50 جنيه

المنشية الورديان 2.50 جنيه

سيدي جابر - ابيس 2.50 جنيه

العامرية -الكافوري 2.50 جنيه

العوايد - سيدي بشر 2.50 جنيه

الساعة - سيدي بشر 2.50 جنيه

الساعة - العصافرة 2.50 جنيه

الساعة - المندرة 2.50 جنيه

عزبة سعد - الموقف 2.50 جنيه