الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة تخصص «إدارة عليا»

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن عدد من الوظائف الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تخصص «إدارة عليا»، موضحة أن أخر موعد للتقديم لهذه الوظائف هو 6 يونيو المقبل، مشددة على جميع الراغبين في التقديم بضرورة الالتزام بكافة الشروط المطلوبة، والمواعيد المحددة.

تفاصيل وظائف الهيئة القومية للأنفاق

تشتمل وظائف الهيئة القومية للأنفاق، تخصص «إدارة عليا»، على رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتنقلة والأعمال الميكانيكية ومدير عام المكتب الفنى ومدير عام الشئون المالية ومدير عام التكييف والتهوية ومدير عام الأعمال الكهربائية، حيث أوضحة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أن العدد المطلوب هو «1» لكل وظيفة.

ونوهت الهيئة القومية إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

مشروعات تنفذها الهيئة القومية للأنفاق حالياً

وفي سياق منفصل، تعلم الهية على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3B, 3C» «محطة الكيت كات - جامعة القاهرة»، والقطار الكهربائى الخفيف الـ«LRT» «المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعة»، ومونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل، والقطار السريع العين السخنة - مرسى مطروح والقطار السريع الفيوم/ بني سويف - أبو سمبل والقطار السريع قنا - الغردقة - سفاجا.

أيضًا تعمل حالياً الهيئة القومية لمترو الأنفاق، على تنفيذ الخط الرابع للمتر، وتصنيع وتوريد 32 قطار، وتطوير ورفع كفاءة الخط الأول، وتطوير ورفع كفاءة الخط الثاني، والمركز التجاري بمحطة الفنون والثقافة.