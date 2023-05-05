مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف.. 16 كيلومترا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، المعروف باسم قطار العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحاً أن العمل يجر وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروع، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف

- يمتد مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة.

- يمتد مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف حتى محطة مركز المدينة.

- طول مسار المرحلة الرابعة 16 كيلومترا.

- تشتمل المرحلة الرابعة على 3 محطات «2 علوية + 1 سطحية».

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات

وفي سياق متصل، حددت وزارة النقل، أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقاً لعدد المراحل والمحطات، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- 9 محطات بـ 5 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 185 جنيهاً على أن تكون سعر الرحلة 3.1 جنيه بنسبة خصم 38%.

- 16 محطة بـ 7 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 230 جنيهاً وسعر الرحلة 3.8 جنيه بنسبة خصمن ممنوح 45%.

- 25 محطة بـ10 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 270 جنيه وسعر الرحلة بالجنيه 4.5 وخصم ممنوح 55%.

- أكثر من 25 محطة بـ 10 جنيهات وتعريفة الاشتراك الهشري 360 جنيها وسعر الرحلة بالجنيه 6.0 والخصم الممنوح 40%.