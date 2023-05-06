مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبور السكة الحديد لتشييع جنازة والدته بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، إثر وفاة شاب أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، أثناء مروره شريط السكك الحديدية في منطقة حنزور التابعة لمركز بركة السبع، لتشييع جنازة والدته التي توفيت بشكل مفاجئ اليوم في مسقط رأس الأسرة بالمنوفية.

تفاصيل مصرع شاب أثناء توجهه لتشجيع جنازة والدته

وأكد تامر المصري أحد أقارب المتوفى لـ«الوطن»، أن الفقيد الشاب محمد نصار كان في العمل وتم إبلاغه بوفاة والدته وأثناء عودته من القاهرة كان يمر شريط السكك الحديدة بسرعة للحاق بالجنازة، ولكنه توفي في حادث قطار، مؤكدا أن الفقيد كان معروفاً بحسن خلقه، والقرية بالكامل حزينة على الحاددث المؤلم ووفاة الأم وابنها ودفنهما في مقابر واحدة.

دفن الأم وابنها في مقبرة واحدة بقرية زنارة

وشيع أهالي قرية زنارة بمركز تلا، جثمان الأم أولا إلى مثواها الأخير، وبعد صلاة المغرب تم تشييع جثمان الشاب وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي، حيث دفنت الأم وابنها في مقابر واحدة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب مقميم بقرية زنارة، في حادث قطار بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.