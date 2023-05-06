إصابة شاب بطعنات من والد خطيبته بسبب خلافات على بيع الشبكة

أصيب شاب بطعنات نافذة بسلاح أبيض في الرقبة والبطن تلقاها من والد خطيبته مساء اليوم أمام محل للذهب بشارع أسوان بحي العرب ببورسعيد علي إثر مشاجرة بين الشاب وأسرة خطيبته أثناء بيع الشبكة وإنهاء الخطبة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

إخطار بالواقعة

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلي مستشفي السلام بورسعيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إبراهيم طارق عبد الحفيظ 27 سنة مصابا بجرح طعني في الرقبة طوله 10 سنتمترات والبطن وأسفل القلب 7 سنتيمترات.

طعنه والد خطيبته

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الشاب كان يبيع الذهب بعد فسخ خطبته مع خطيبته وتشاجر معها ووالدتها أمام محل لتجارة الذهب بشارع أسوان بحي العرب، كما أظهرت التحريات أن أم خطيبته استدعت والدها فجاء وطعن الشاب في رقبته وبطنه.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.