قصة مقتل «اللمبي» في المطرية بـ5 طعنات.. السر في الهاتف المحمول

5 سنوات صداقة جمعت محمد مطراوي الشهير بـ«اللمبي» بـ«علاء»، لكن سرعان ما انتهت إلى الأبد بعد أن تفرق الصديقان إلى قاتل ومقتول، كانت كلمة السر في جريمة القتل هي الهاتف المحمول، ووفق تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه «اللمبي» اتهم صديقه «علاء» بسرقة هاتفه المحمول، ما أدى إلى نشوب معركة بينهما انتهت بجريمة قتل مروعة.

سرقة تليفون محمول

حدثت تلك الجريمة قبل يومين في أحد الشوارع بالمطرية عندما فوجئ المارة بمشاجرة بين كهربائي سيارات شهير بـ«اللمبي» وصديقه «علاء» بسبب سرقة تليفون محمول خاص بالضحية الذي اتهم الأخير بجريمة السرقة فما كان من «علاء» إلا أن دخل في مشاجرة مع صديقه، مدعيًا أنه لم يسرق الهاتف، وتطور الأمر إلى تبادل الضرب بالأيدي، وبعدها أمسك المتهم سكينًا وسدد 5 طعنات في جسد «اللمبي» فمات على إثرها.

تحريات المباحث

اقتادت المباحث المتهم إلى النيابة العامة صباح اليوم لاستكمال التحقيقات معه بتهمة القتل العمد وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت أنه تعمد جريمة القتل لأنه كان يحمل أداة الجريمة وهي السكين في ملابسه وذهب إلى المجني عليه وافتعل معه مشاجرة زعم خلالها أنه لم يسرق هاتف محمول خاصة بالضحية.

شهود العيان

كما استمعت النيابة العامة لأقوال 3 من شهود العيان على جريمة مقتل كهربائي سيارات المطرية على يد صديقه، إذ تبين أن المتهم أمسك سكينًا وطعن المجني عليه في صدره عدة طعنات وأنهم فشلوا في إنقاذه بسبب سرعة تنفيذ الجريمة من قبل المتهم.

محامي يشرح عقوبة المتهم بقتل صديقه في المطرية

قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض إنه وفق تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بقتل صديقه في المطرية، نسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بعد أن أقامت أدلة الاتهام، وبذلك فإن العقوبة المتوقعة تصل إلى الإعدام شنقًا.