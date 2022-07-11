جولد بيليون: 5 أسباب وراء اختلاف سعر الذهب من محل لآخر.. بينها المصنعية

شهد سوق الذهب تذبذبًا في الأسعار خلال الأيام الماضية ما بين ارتفاع وانخفاض، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات التي أعلنت عنها مجموعة السبع ضد موسكو.

ارتفاع أسعار الذهب

وقالت مؤسسة جولد بيليون لتداول المعادن الثمينة إن أسعار الذهب تميل الى الارتفاع بسبب عقوبات مجموعة السبع التي تم الإعلان عنها ضد روسيا وتضمنت حظر الذهب الروسي.

أسباب اختلاف أسعار الذهب في المحال

وفى نفس الوقت أعلنت مؤسسة تداول الذهب في تقرير لها أسباب اختلاف مصنعية الذهب من محل لآخر ووجهت المؤسسة سؤالا في بداية تقريرها بشأن اختلاف أسعار مصنعية الذهب من شركة لأخرى.

وأكدت مؤسسة جولد بيليون في تقريرها أنه المتوقع أن يصادف المواطن نوعية معينة من الذهب أو شركة تبيع بقيمة أعلي من شركة أخرى على الرغم من أن الوزن ثابت والسبب في المقام الأول هو اختلاف المصنعية.

5 أسباب وراء اختلاف قيمة المصنعية

وكشف التقرير عن 5 أسباب وراء اختلاف قيمة المصنعية:

-الموديلات والأشكال الخاصة بكل شركة وبالتالي اختلاف سعر المصنعية.

- تكلفة المصمم الذي يقوم برسم الشكل النهائي للمجوهرات وساعات العمل التي يقضيها في العمل.

- تكلفة منفذي التصميم قبل صناعة المشغولات.

- تكلفة الإعلان عن التصميم الجديد.

- سمعة الشركة المُصنعة للمجوهرات.

سعر جرام الذهب 21 في مصر

وفي سياق آخر، شهد سوق الذهب اليوم في مصر استقرارًا في السعر، صباح اليوم الإثنين، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا للشراء كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعرًا تراوح بين 844 و853 جنيهًا، كما بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا و1,137 جنيهًا للشراء.