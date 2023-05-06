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الحوار الوطني.. خارطة طريق لإنعاش الأحزاب السياسية (ملف خاص)

«الوطن» تناقش قضايا ومقترحات لجنة الأحزاب المطروحة على الجلسات «7»

كتب:

يسرا البسيونى
09:37 م | السبت 06 مايو 2023
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

يطرح الحوار الوطنى قضايا وشئون الحياة الحزبية على طاولة مناقشاته، من خلال تخصيص لجنة باسم «الأحزاب السياسية» ضمن لجان المحور السياسية، والمنوطة بفحص ودراسة مقترحات الأحزاب والخبراء والمتخصّصين لتنمية الحياة السياسية والحزبية.

واستقبلت إدارة الحوار الوطنى مقترحات من ٦٥ حزباً سياسياً، خلال فترة التحضيرات قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، وهى الفترة التى شهدت ٢٣ اجتماعاً لمجلس أمناء الحوار الوطنى، انتهى فيها من كل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية.

وتنوعت المقترحات والتوصيات على طاولة لجنة الأحزاب السياسية، التى تحاول وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الحياة الحزبية فى مصر، والتى تعانى من مشكلات كثيرة، وركز بعضها على طرح حلول لمشكلات الأحزاب المادية، وتعزيز ودعم نشاط الأحزاب، وآلية ثابتة لتدريب وتأهيل الكوادر، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وإعادة تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى ضبط الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، للحفاظ على استقرارها.

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لأنشطة وفعاليات الحوار الوطنى، من خلال تسليط الضوء على القضايا التى تناقشها اللجان النوعية التى يبلغ عددها ١٩ لجنة، وتناقش فى هذه الحلقة قضايا ومناقشات لجنة الأحزاب السياسية، ضمن اللجان الخمس للمحور السياسى، التى تحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار.

 

 

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